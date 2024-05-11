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Послы ЕС согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности с Украиной, — Welt

11 мая 2024 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Послы ЕС согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности с Украиной, — Welt
Депутаты Европарламента во время голосования. Фото: Vincent Kessler/Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Послы Европейского Союза согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности". Ее планируют окончить до конца июня 2024 года.

Об этом сообщает Welt в субботу, 11 мая.

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Издание утверждает, что располагает проектом текста, переговоры по которому ведут Киев и Европейская служба внешних дел. В материале говорится, что послы 27 стран-членов якобы уже согласовали 11-страничный документ. 

Сообщается, что ЕС планирует завершить работу над соглашением не позднее начала июля. В проекте текста есть положение, согласно которому ЕС обязуется в случае новой агрессии против Украины провести консультации по ее потребностям в течение 24 часов.

Соглашение также предусматривает, что Союз обязуется обеспечивать оказание военной помощи, содействовать подготовке военных, проводить разминирование, поддерживать реформы в оборонном секторе, сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, а также оказывать помощь в восстановлении.

Однако существует отдельное положение, исключающее прямое участие "военных стран ЕС" в боевых действиях.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит еще семь новых документов безопасности. Речь идет о двусторонних соглашениях.

Также украинский лидер сообщал, что заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли стране в течение последних шести месяцев. По его словам, особенно было заметно при ожидании принятия Конгрессом Соединенных Штатов Америки дополнительной помощи.

Европейский союз
посол
G7
Украина
безопасность
соглашение

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