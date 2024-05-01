Зеленський заявив, що Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готує ще сім нових безпекових документів. Йдеться про двосторонні угоди.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у середу, 1 травня.

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Нові двосторонні безпекові угоди

"Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія — сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод", — розповів Зеленський.

За його словами, кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки — безпекова архітектура на час до вступу в НАТО.

"Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет — усьому, що дасть більше захисту від російського терору", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли країні протягом останніх шести місяців. За його словами, особливо було помітно під час очікування ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки додаткової допомоги.

Раніше Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. За словами Зеленського, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.