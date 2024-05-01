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Зеленский заявил, что Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности

1 мая 2024 20:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит еще семь новых документов по безопасности. Речь идет о двусторонних соглашениях.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в среду, 1 мая.

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"В частности, по безопасности соглашения с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие — сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений", — рассказал Зеленский.

По его словам, каждая из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы — архитектура безопасности на время до вступления в НАТО.

"Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет — всему, что даст больше защиты от российского террора", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли стране в течение последних шести месяцев. По его словам, особенно это было заметно при ожидании принятия Конгрессом Соединенных Штатов Америки дополнительной помощи.

Раньше Украина подписала соглашение о безопасности с Нидерландами. По словам Зеленского, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Владимир Зеленский
Украина
президент
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соглашение

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