Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вступ України до ЄС — Єврокомісія дасть оновлену оцінку виконання вимог arrow

Вступ України до ЄС — Єврокомісія дасть оновлену оцінку виконання вимог

5 червня 2024 14:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Єврокомісія знову перевірить прогрес України щодо вступу до ЄС, — ЗМІ
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйєн. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У п’ятницю, 7 червня, Європейська комісія усно надасть послам Європейського Союзу оновлену оцінку щодо прогресу виконання Україною євроінтеграційних вимог. Таку само оцінку буде надано і Молдові.

Про це повідомив спецкор "Радіо.Свобода", Рікард Йозвяк у Twitter у середу, 5 червня. 

Читайте також:

Єврокомісія перевірить відповідність України для вступу до ЄС 

За інформацію медійника, у п’ятницю послам ЄС Єврокомісія презентує оновлену оцінку прогресу реформ у євроінтеграції України та Молдови.

"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", — зазначив Йозвяк.

вступ україни до єс
Скриншот допису Йозвяка у Twitter

Зауважимо, що таких рекомендацій від Єврокомісії для України було прописано чотири ключових пункти.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявляло, що офіційно розпочати процедуру вступу України до Євросоюзу необхідно уже в червні, але водночас потрібно щодо цього переконати Угорщину. 

Також не так давно у Європарламенті посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", яку хочуть укласти до кінця червня. 

політики
Україна
Європа
світ
вимоги
ЄС
Єврокомісія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня