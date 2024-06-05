Єврокомісія знову перевірить прогрес України щодо вступу до ЄС, — ЗМІ

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйєн. Фото: агенція Reuters

У п’ятницю, 7 червня, Європейська комісія усно надасть послам Європейського Союзу оновлену оцінку щодо прогресу виконання Україною євроінтеграційних вимог. Таку само оцінку буде надано і Молдові.

Про це повідомив спецкор "Радіо.Свобода", Рікард Йозвяк у Twitter у середу, 5 червня.

Читайте також:

Єврокомісія перевірить відповідність України для вступу до ЄС

За інформацію медійника, у п’ятницю послам ЄС Єврокомісія презентує оновлену оцінку прогресу реформ у євроінтеграції України та Молдови.

"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", — зазначив Йозвяк.

Скриншот допису Йозвяка у Twitter

Зауважимо, що таких рекомендацій від Єврокомісії для України було прописано чотири ключових пункти.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявляло, що офіційно розпочати процедуру вступу України до Євросоюзу необхідно уже в червні, але водночас потрібно щодо цього переконати Угорщину.

Також не так давно у Європарламенті посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", яку хочуть укласти до кінця червня.