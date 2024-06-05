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Вступление Украины в ЕС — Еврокомиссия даст обновленную оценку выполнению требований

5 июня 2024 14:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Еврокомиссия снова проверит прогресс Украины по вступлению в ЕС, — СМИ
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В пятницу, 7 июня, Европейская комиссия устно предоставит послам Европейского Союза обновленную оценку прогресса выполнения требований на евроинтеграцию Украины. Такая же оценка будет дана и Молдове.

Об этом сообщил спецкор "Радио.Свобода", Рикард Йозвяк в Twitter.

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По информации медийщика, в пятницу послам ЕС Еврокомиссия представит обновленную оценку прогресса реформ в евроинтеграции Украины и Молдовы.

"Ожидается, что обе страны получат положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться по Украине. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время идет", — отметил Йозвяк.

вступление украины в ес
Скриншот сообщения Йозвяка в Twitter

Отметим, что таких рекомендаций от Еврокомиссии для Украины было прописано четыре ключевых пункта.

Напомним, ранее издание Politico заявляло, что официально начать процедуру вступления Украины в Евросоюз необходимо уже в июне, но в то же время нужно убедить Венгрию.

Также не так давно в Европарламенте послы ЕС согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности", которую хотят заключить до конца июня.

политики
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