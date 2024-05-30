Угорщина ризикує втратою високої посади у Брюсселі — що накоїв Орбан

Віктор Орбан. Фото: Reuters

Європейські лідери дедалі більше роздратовані спробами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокувати санкції проти РФ та допомогу Києву. Тож лідери країн Європейського Союзу планують покарати його, надавши Будапешту "слабкий портфель" у наступному складі Єврокомісії.

Про це розповіли американському виданню Politico європейські дипломати.

За інформацією журналістів, Угорщина хоче зберегти за собою роботу з розширення, яка має значний вплив на тлі питання вступу України до ЄС, але національні уряди Євросоюзу не хочуть, щоб нинішній єврокомісар з питань розширення, представник Будапешта Олівер Варгеї (або будь-який інший представник Угорщини) залишався на такій важливій посаді.

Зазначається, що Орбан є найближчим "союзником" російського диктатора Владіміра Путіна в ЄС, і європейські лідери дедалі більше роздратовані його спробами блокувати санкції та протидіяти наданню допомоги Києву.

За словами журналістів, навряд чи може навіть йтися про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-якими важливими питаннями, сказало одне з джерел видання на умовах анонімності.

Єврокомісія заявила, що уряди й наступний президент Комісії повинні обрати нових комісарів, і вона не буде "випереджати їхні рішення".

У ЗМІ нагадують, що останніми місяцями Орбан намагався заблокувати допомогу Україні та погрожував зірвати переговори про її вступ до ЄС. У липні Угорщина також візьме на себе піврічне ротаційне головування в Раді ЄС, що дає їй повноваження визначати порядок денний.

Проте Будапешт усе ще сподівається, що Варгеї залишиться на своїй посаді, яку він обіймає з 2019 року. Однак його звинувачують у підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, що створило плутанину в нещодавньому протистоянні з Грузією через закон про "іноагентів", який багато хто розглядає як спосіб керівної партії Тбілісі придушити опозиційні ЗМІ, активістів та громадські організації.

Будапешт раніше намагався запровадити власну версію правил подібних до російського закону про "іноагентів", наштовхнувшись на спротив Брюсселя та європейських правових інституцій, сказано у виданні.

Ще один дипломат раніше висловлював занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства України в ЄС.

Журналісти пишуть, що призначення Варгеї — кандидатури запропонованої Орбаном, п'ять років тому широко розглядалося як "мирна пропозиція", щоб утримати уряд Угорщини на боці Брюсселя, подібно до того, як дедалі більш євроскептичній Великій Британії була надана провідна економічна роль до Brexit у 2014 році, після того, як лідер консерваторів Девід Кемерон пообіцяв провести референдум у 2013 році.

Зазначається, що раніше цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав Угорщину припинити затримувати багатомільйонний військовий пакет для Києва. За кілька днів до цього Ландсбергіс заявив, що Будапешт стоїть за нездатністю ЄС представити узгоджену позицію щодо війни в Секторі Гази та російського вторгнення. За його словами, майже всі дискусії та необхідні рішення ЄС блокуються лише однією країною.

Нагадаємо, після багаторічних теплих відносин німецькі інвестори незадоволені тим, як ведуться їхні справи в Угорщині. Вони незадоволені політикою тамтешнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Раніше ми повідомляли, що Орбан заявив, що в політиці Європи присутні військові настрої. За його словами, західні країни за крок від введення своїх військових в Україну, однак Угорщина не хоче воювати.

Як відомо, на початку квітня в Будапешті спалахнули масові протести. Десятки тисяч угорців висловлювали своє невдоволення урядом Орбана.