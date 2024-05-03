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Німецькі інвестори незадоволені політикою Орбана

3 травня 2024 16:08
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Німецькі інвестори незадоволені політикою Орбана
Віктор Орбан. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Після багаторічних теплих відносин німецькі інвестори незадоволені тим, як ведуться їхні справи в Угорщині. Вони незадоволені політикою тамтешнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це пише Bloomberg.

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Охолодження відносин

Хороші стосунки Німеччини та Угорщини сягають далекої давнини. За часів комунізму курорт на березі озера Балатон був місцем зустрічі східних і західних німців. Влітку 1989 року угорські прикордонники дозволили східним німцям перетнути Австрію, що стало поштовхом, який допоміг розпочати падіння залізної завіси.

Все це створило доброзичливість, яка спонукала німецькі інвестиції в Угорщину протягом наступних десятиліть, зберігаючи особливі відносини навіть у часи політичної напруги між Будапештом і Берліном. Символами тісних зв'язків стали автовиробники Audi, Mercedes-Benz, BMW, а останнім часом і виробник зброї Rheinmetall.

Але на заваді став чинник, який дедалі важче ігнорувати — незадоволений німецький інвестор. Втомлені кампанією прем’єр-міністра Віктора Орбана з витіснення іноземних компаній з угорської економіки, яка постійно розширюється, зазвичай стримані німецькі керівники намагаються почути свій голос.

"Ситуація для іноземних інвесторів в Угорщині є "лякаючою", — каже заступник голови берлінської Німецької східної бізнес-асоціації.

Йдеться про штрафні податки, законодавче середовище, що швидко змінюється, і регулятивний тиск у поєднанні з політичними кампаніями, спрямованими проти компаній, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, будівництвом, управлінням аеропортами, банківською та страховою діяльністю. Також існує ймовірне кумівство, коли люди, близькі до Орбана та його партії, часто отримують виборчі активи.

Ймовірно, зараз не найкращий час для Орбана відчужувати іноземний бізнес, пише Bloomberg. Вартість німецьких інвестицій впала на третину за три роки, економічне відновлення Угорщини сповільнюється, а нова зірка опозиції злітає в опитуваннях напередодні виборів до Європейського Союзу та місцевих виборів.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту обурилися, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вітав очільника Кремля Володимира Путіна з "перемогою" на виборах.

Раніше ми повідомляли, що Орбан заявив, що в політиці Європи присутні військові настрої. За його словами, західні країни за крок від введення своїх військових в Україну, однак Угорщина не хоче воювати.

Як відомо, на початку квітня в Будапешті спалахнули масові протести. Десятки тисяч угорців висловлювали своє невдоволення урядом Орбана.

Німеччина
інвестиції
Угорщина
політики
Віктор Орбан
бізнес

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