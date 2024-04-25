У Європарламенті обурилися, що Орбан вітав Путіна з переобранням на пост президента

Віктор Орбан та Володимир Путін. Ілюстративне фото: AP

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Також депутати обурилися, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вітав його з "перемогою" на виборах.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу в Брюсселі.

Читайте також:

Орбан вітав Путіна з перемогою на виборах

Так, в Європарламенті обурилися, що Орбан вітав Путіна з так званим переобранням на посаду президента. Також він заявляв, що його країна готова розширювати співпрацю з Росією.

Депутати вважають, що таким чином угорський прем'єр "розриває ряди з Європейським Союзом".

"Засмучує той факт, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив розірвати ряди з ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним переобранням", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європарламент у своїй резолюції розкритикував останні президентські вибори в Росії та проведення їх на окупованих територіях України. "За" ухвалення документа проголосували 493 обранців парламенту ЄС.

Також ми писали, що Єврокомісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії.