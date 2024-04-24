Єврокомісія готує санкції проти суден, що перевозять військову техніку з КНДР до Росії — Reuters

Європейська комісія. Фото: Ouest-France

Європейська комісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії. Також санкції можуть охопити й танкери, що перевозять російську нафту за цінами, які перевищують встановлені країнами G7 ліміти.

Про це повідомило видання Reuters у середу, 24 квітня.

Читайте також:

Які обмеження можуть бути у 14-му пакеті санкції ЄС

Згідно з повідомленнями видання, Європейська Комісія має намір ввести санкції не тільки проти кораблів, що перевозять зброю до РФ, але й проти танкерів, які не дотримуються ліміту цін на російську нафту, встановленого G7.

Ці заходи можуть стати частиною 14-го пакету санкцій проти Росії від ЄС. Робота над цим пакетом вже майже завершена Єврокомісією.

За інформацією Reuters, планується додати до списку санкцій близько 40 компаній, включаючи російські фірми, які закуповують зброю для армії, а також компанії з третіх країн, що постачали Росії електроніку, напівпровідники та мікросхеми. Ці компанії розташовані в ОАЕ, Киргизстані, Туреччині та Китаї.

Інсайдери також повідомляють, що на цьому тижні Єврокомісія проведе попередні обговорення з країнами-членами ЄС перед представленням санкційного пакета на розгляд Ради ЄС.

Нагадаємо, що незважаючи на санкції доходи Росії від продажу нафти та газу у квітні 2024 року завдяки зростанню цін майже подвоїлися у річному обчисленні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка РФ становить 14 млрд доларів.

Раніше ми писали, що Франція закликає Європейський Союз створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.