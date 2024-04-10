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ЄС скасував санкції проти двох російських мільярдерів — про кого йдеться

10 квітня 2024 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЄС скасував санкції проти двох російських мільярдерів — про кого йдеться
Михайло Фрідман та Петро Авен. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Суд Європейського Союзу в середу, 10 квітня, скасував санкції проти двох російських мільярдерів. Йдеться про Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Про це свідчить рішення Суду.

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Суд не побачив доказів підтримки олігархами Путіна і його оточення або ж отримання ними вигоди від відповідальних за агресію проти України.

"Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових актах, не є достатньо обґрунтованою і що включення пана Авена та пана Фрідмана до списків не було виправданим", — йдеться в заяві.

Тож він задовольнив прохання мільярдерів, анулювавши як початкові акти — так і акти, що зберігають списки санкцій з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року.

Водночас офіційний журнал ЄС написав, що Авен "отримував вигоду зі своїх звʼязків у владі", а Фрідману "вдалося налагодити міцні звʼязки з адміністрацією президента Росії Володимира Путіна".

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться морського сектора.

Також в розслідуванні УП йдеться, що російська еліта та оточення Путіна імпортували щонайменше 3 600 першокласних автівок попри санкції. 

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
росіяни
мільярдери
бізнес
війна в Україні

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