ЄС скасував санкції проти двох російських мільярдерів — про кого йдеться
Суд Європейського Союзу в середу, 10 квітня, скасував санкції проти двох російських мільярдерів. Йдеться про Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Про це свідчить рішення Суду.
Скасування санкції щодо Фрідмана та Авена
Суд не побачив доказів підтримки олігархами Путіна і його оточення або ж отримання ними вигоди від відповідальних за агресію проти України.
"Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових актах, не є достатньо обґрунтованою і що включення пана Авена та пана Фрідмана до списків не було виправданим", — йдеться в заяві.
Тож він задовольнив прохання мільярдерів, анулювавши як початкові акти — так і акти, що зберігають списки санкцій з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року.
Водночас офіційний журнал ЄС написав, що Авен "отримував вигоду зі своїх звʼязків у владі", а Фрідману "вдалося налагодити міцні звʼязки з адміністрацією президента Росії Володимира Путіна".
Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться морського сектора.
Також в розслідуванні УП йдеться, що російська еліта та оточення Путіна імпортували щонайменше 3 600 першокласних автівок попри санкції.
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