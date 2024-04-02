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Скільки елітних автівок купило оточення Путіна під санкціями — розслідування УП

2 квітня 2024 11:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки елітних автівок купило оточення Путіна під санкціями — розслідування УП
Автосалон в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська еліта та оточення диктатора Володимир Путіна імпортувала щонайменше 3 600 першокласних автівок попри санкції. Щоправда, росіянам доводилося переплачувати за "логістичні незручності", які виникли через санкції G7 та ЄС.

Про це йдеться в розслідуванні УП

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Як російська еліта під санкціями купує першокласні авто

Після двох років повномасштабної війни Росії проти України та жорстких санкцій щодо країни-агресорки з усього світу, здавалось, що представники так званих російських еліт приречені користуватися залишками розкішного життя. Однак трапилося зовсім не так.

Попри усі обмеження російська еліта надалі купує останні моделі найдорожчих авто найкращих світових марок. Щоправда, росіянам доводилося переплачувати за "логістичні незручності", які виникли через санкції G7 та ЄС.

Так, найчастіше ввозили в РФ:

  • Mercedes (764 одиниці),
  • BMW (718),
  • Range Rover (30).
  • Скільки елітних автівок купило оточення Путіна під санкціями — розслідування УП - фото 1
    Авто Mercedes Maybach 2023. Фото: УП
  • Скільки елітних автівок купило оточення Путіна під санкціями — розслідування УП - фото 2
    Автомобіль Mercedes-Benz S-Klasse, 2022. Фото: УП
  • Скільки елітних автівок купило оточення Путіна під санкціями — розслідування УП - фото 3
    Автомобіль Toyota Land Cruiser 300, 2022. Фото: УП
  • Скільки елітних автівок купило оточення Путіна під санкціями — розслідування УП - фото 4
    Автомобіль Lexus LX 600, 2022. Фото: УП
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Усі авто йшли в Росію через Білорусь, ОАЕ, Туреччину, Естонію, Киргизстан, Вірменію, Узбекистан, Корея тощо.

Нагадаємо, у Швейцарії банки почали закривати рахунки клієнтів з російським громадянством. Це стосується навіть тих, хто також має паспорт іншої країни.

Крім того, уряд Чехії запровадив санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука та зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe. Медведчука звинувачують у поширенні російської пропаганди в Європі.

санкції проти Росії
володимир путін
Кремль
автомобіль
війна в Україні
Росія

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