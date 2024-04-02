Сколько элитных автомобилей купило окружение Путина под санкциями — расследование УП
Российская элита и окружение диктатора Владимир Путина импортировала не менее 3 600 первоклассных автомобилей, несмотря на санкции. Правда, россиянам приходилось переплачивать за "логистические неудобства", возникшие из-за санкций G7 и ЕС.
Об этом говорится в расследовании УП.
Как российская элита под санкциями покупает первоклассные авто
После двух лет полномасштабной войны России против Украины и жестких санкций в отношении страны-агрессорки со всего мира казалось, что представители так называемых российских элит обречены пользоваться остатками роскошной жизни. Однако случилось совсем не так.
Несмотря на все ограничения, российская элита в дальнейшем покупает последние модели самых дорогих авто лучших мировых марок. Правда, россиянам приходилось переплачивать за "логистические неудобства", возникшие из-за санкций G7 и ЕС.
Так, чаще всего ввозили в РФ:
- Mercedes (764 единицы),
- BMW (718),
- Range Rover (30).
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Автомобили Mercedes Maybach 2023. Фото: УП
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Автомобиль Mercedes-Benz S-Klasse, 2022. Фото: УП
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Автомобиль Toyota Land Cruiser 300, 2022. Фото: УП
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Автомобиль Lexus LX 600, 2022. Фото: УП
Все автомобили шли в Россию через Беларусь, ОАЭ, Турцию, Эстонию, Кыргызстан, Армению, Узбекистан, Корея и т.д.
Напомним, в Швейцарии банки начали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех, кто также имеет паспорт другой страны.
Кроме того, правительство Чехии ввело санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe. Медведчук обвиняется в распространении российской пропаганды в Европе.
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