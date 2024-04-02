Сколько элитных автомобилей купило окружение Путина под санкциями — расследование УП

Автосалон в России. Фото: росСМИ

Российская элита и окружение диктатора Владимир Путина импортировала не менее 3 600 первоклассных автомобилей, несмотря на санкции. Правда, россиянам приходилось переплачивать за "логистические неудобства", возникшие из-за санкций G7 и ЕС.

Об этом говорится в расследовании УП.

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Как российская элита под санкциями покупает первоклассные авто

После двух лет полномасштабной войны России против Украины и жестких санкций в отношении страны-агрессорки со всего мира казалось, что представители так называемых российских элит обречены пользоваться остатками роскошной жизни. Однако случилось совсем не так.

Несмотря на все ограничения, российская элита в дальнейшем покупает последние модели самых дорогих авто лучших мировых марок. Правда, россиянам приходилось переплачивать за "логистические неудобства", возникшие из-за санкций G7 и ЕС.

Так, чаще всего ввозили в РФ:

Mercedes (764 единицы),

BMW (718),

Range Rover (30).

Автомобили Mercedes Maybach 2023. Фото: УП

Автомобиль Mercedes-Benz S-Klasse, 2022. Фото: УП

Автомобиль Toyota Land Cruiser 300, 2022. Фото: УП

Автомобиль Lexus LX 600, 2022. Фото: УП 1/4 ​ 4

Все автомобили шли в Россию через Беларусь, ОАЭ, Турцию, Эстонию, Кыргызстан, Армению, Узбекистан, Корея и т.д.

Напомним, в Швейцарии банки начали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех, кто также имеет паспорт другой страны.

Кроме того, правительство Чехии ввело санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe. Медведчук обвиняется в распространении российской пропаганды в Европе.