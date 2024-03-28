Уряд Чехії запровадив санкції проти Віктора Медведчука — що відомо

Проросійський політик Віктор Медведчук. Фото: Reuters

Уряд Чехії запровадив санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука та зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe. Медведчука звинувачують у поширенні російської пропаганди в Європі.

Про це повідомляє видання Novinky.cz з посиланням на премʼєр-міністра Чехії Петра Фіалу.

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За його словами, Медведчук, а також близький до нього політик Артем Марчевський, таємно фінансували зареєстроване у Чехії медіа Voice of Europe, а також фінансували проросійських європейських політиків.

"Цим кроком ми вирішили вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу на нашій території, яка мала б серйозний вплив на безпеку Чехії. Операція цієї групи також полягала в здійсненні дій проти територіальної цілісності та суверенітету України", — сказав прем’єр, подякувавши Службі безпеки інформації (BIS) за роботу.

Vláda ČR dnes zařadila na vnitrostátní sankční seznam tři subjekty, dvě fyzické osoby a jednu právnickou osobu na základě informací získaných Bezpečnostní informační službou. Podařilo se nám odhalit a zmapovat aktivity vlivové sítě financované z Ruska a působící na území České… pic.twitter.com/7BbpqctqKO — BIS (@biscz) March 27, 2024

За словами Петра Фіали, діяльність не стосувалася прямо політичного рівня Чехії, але була спрямована на Європарламент.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Швейцарії банки почали закривати рахунки клієнтів з російським громадянством. Це стосується навіть тих, хто також має паспорт іншої країни.

Ми також писали, що Центральний банк Вірменії заборонить місцевим установам працювати з російською платіжною системою "Мир" уже з 29 березня. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що відповідна заборона пов'язана з тим, що країна не хоче потрапити під повторні санкції США.