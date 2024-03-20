Банки Вірменії перестануть обслуговувати російські картки "Мир"

Російська картка "Мир". Фото ілюстративне: росЗМІ

Центральний банк Вірменії заборонить місцевим установам працювати з російською платіжною системою "Мир" вже з 29 березня. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що відповідна заборона пов'язана з тим, що країна не хоче потрапити під повторні санкції США.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Зазначається, що поки 17 із 18 банків припинять співпрацювати платіжною системою Росії "Мир". З нововведеннями не згодна лише ВТБ-Вірменія — дочірня компанія російського ВТБ Банку.

Фахівці ISW припускають, що Вірменія вводить відповідну заборону через те, що, ймовірно, боїться потрапити під вторинні санкції Сполучених Штатів.

"У лютому 2022 року США ввели санкції проти ВТБ Банку, а в лютому 2024 року — проти оператора національної платіжної системи "Мир" АК "Національна платіжна карткова система", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський центральний банк може розпочати зниження відсоткових ставок вже у червні. Це пов'язано зі зниженням темпів інфляції у Єврозоні.

Також ми розповідали, що Fitch переглянув прогноз зростання світової економіки. На думку аналітиків, у 2024 році світова економіка зросте на 2,4%.