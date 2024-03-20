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Банки Армении перестанут обслуживать российские карты "Мир"

20 марта 2024 09:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Банки Армении перестанут обслуживать российские карты "Мир"
Российская карта "Мир". Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Центральный банк Армении запретит местным учреждениям работать с российской платежной системой "Мир" уже с 29 марта. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что соответствующий запрет связан с тем, что страна не хочет попасть под повторные санкции США.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Отмечается, что пока 17 из 18 банков перестанут сотрудничать платежной системой России "Мир". С нововведениями не согласна только ВТБ-Армения — дочерняя компания российского ВТБ Банка.

Специалисты ISW предполагают, что Армения вводит соответствующий запрет из-за того, что, по всей вероятности, боится попасть во вторичные санкции Соединенных Штатов.

"В феврале 2022 года США ввели санкции против ВТБ Банка, а в феврале 2024 года против оператора национальной платежной системы "Мир" АК "Национальная платежная карточная система", — говорится в сообщении.

Напомним, Европейский центральный банк может начать понижение процентных ставок уже в июне. Это связано с понижением темпов инфляции в Еврозоне.

Также мы рассказывали, что Fitch пересмотрел прогноз роста мировой экономики. По мнению аналитиков, в 2024 году мировая экономика вырастет на 2,4%.

санкции
Армения
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