Правительство Чехии ввело санкции против Виктора Медведчука — что известно

Пророссийский политик Виктор Медведчук. Фото: Reuters

Правительство Чехии ввело санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe. Медведчук обвиняется в распространении российской пропаганды в Европе.

Об этом сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу.

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По его словам, Медведчук, а также близкий ему политик Артем Марчевский, тайно финансировали зарегистрированное в Чехии медиа Voice of Europe, а также финансировали пророссийских европейских политиков.

"Этим шагом мы решили ударить по пророссийской сети, которая пыталась развернуть операцию влияния на нашей территории, которая оказала бы серьезное влияние на безопасность Чехии. Операция этой группы также заключалась в совершении действий против территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказал премьер, поблагодарив Службу безопасности информации (BIS) за работу.

Vláda ČR в данное время написала на внутренний sankčný список три деятеля, две физиологические лица и 1-ю язычницу на базе информаций, предоставленных Bezpečnostной информацией. Podarilo sa nám odhalit a zmapovat activity vplyvove site financed z Ruska и действуя на церемонии… pic.twitter.com/7BbpqctqKO — BIS (@biscz) March 27, 2024

По словам Петра Фиалы, деятельность не относилась прямо к политическому уровню Чехии, но была направлена на Европарламент.

Что еще нужно знать

Напомним, в Швейцарии банки стали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех, кто также имеет паспорт другой страны.

Мы также писали, что Центральный банк Армении запретит местным учреждениям работать с российской платежной системой Мир уже с 29 марта. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что соответствующий запрет связан с тем, что страна не хочет попасть под повторные санкции США.