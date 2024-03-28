Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Чехия ввела санкции против Медведчука arrow

Чехия ввела санкции против Медведчука

28 марта 2024 09:32
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Правительство Чехии ввело санкции против Виктора Медведчука — что известно
Пророссийский политик Виктор Медведчук. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Чехии ввело санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe. Медведчук обвиняется в распространении российской пропаганды в Европе.

Об этом сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу.

Читайте также:

По его словам, Медведчук, а также близкий ему политик Артем Марчевский, тайно финансировали зарегистрированное в Чехии медиа Voice of Europe, а также финансировали пророссийских европейских политиков.

"Этим шагом мы решили ударить по пророссийской сети, которая пыталась развернуть операцию влияния на нашей территории, которая оказала бы серьезное влияние на безопасность Чехии. Операция этой группы также заключалась в совершении действий против территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказал премьер, поблагодарив Службу безопасности информации (BIS) за работу.

По словам Петра Фиалы, деятельность не относилась прямо к политическому уровню Чехии, но была направлена на Европарламент.

Что еще нужно знать

Напомним, в Швейцарии банки стали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех, кто также имеет паспорт другой страны.

Мы также писали, что Центральный банк Армении запретит местным учреждениям работать с российской платежной системой Мир уже с 29 марта. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что соответствующий запрет связан с тем, что страна не хочет попасть под повторные санкции США.

Виктор Медведчук
санкции против России
санкции
Чехия
пропаганда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ