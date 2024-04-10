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ЕС отменил санкции против двух российских миллиардеров — о ком идет речь

10 апреля 2024 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЕС отменил санкции против двух российских миллиардеров — о ком идет речь
Михаил Фридман и Петр Авен. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Суд Европейского Союза в среду, 10 апреля, отменил санкции против двух российских миллиардеров. Речь идет о Михаиле Фридмане и Петре Авене.

Об этом свидетельствует решение Суда.

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Суд не увидел доказательств поддержки олигархами Путина и его окружения или получения ими выгоды от ответственных за агрессию против Украины.

"Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в начальных актах, не достаточно обоснована и что включение господина Авена и господина Фридмана в списки не было оправданным", — говорится в заявлении.

Он удовлетворил просьбы миллиардеров, аннулировав как начальные акты — так и акты, которые сохраняют списки санкций с 28 февраля 2022 года до 15 марта 2023 года.

В то же время официальный журнал ЕС написал, что Авен "извлекал выгоду из своих связей во власти", а Фридману "удалось наладить прочные связи с администрацией президента России Владимира Путина".

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. Ограничения будут касаться морского сектора.

Также в расследовании УП говорится, что российская элита и окружение Путина импортировали не менее 3 600 первоклассных автомобилей, несмотря на санкции.

санкции против России
Европейский союз
санкции
россияне
миллиардеры
бизнес
война в Украине

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