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Еврокомиссия готовит санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в Россию — Reuters

24 апреля 2024 20:56
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Бригадир София
редактор
Еврокомиссия готовит санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в Россию — Reuters
Европейская комиссия. Фото: Ouest-France
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Европейская комиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию. Также санкции могут охватить и танкеры, перевозящие российскую нефть по ценам, превышающим установленные странами G7 лимиты.

Об этом сообщило издание Reuters в среду, 24 апреля.

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Согласно сообщениям издания, Европейская Комиссия намерена ввести санкции не только против кораблей, перевозящих оружие в РФ, но и против танкеров, не соблюдающих лимит цен на российскую нефть, установленный G7.

Эти меры могут стать частью 14-го пакета санкций против России от ЕС. Работа над этим пакетом уже почти завершена Еврокомиссией.

По информации Reuters, планируется добавить в список санкций около 40 компаний, включая российские фирмы, закупающие оружие для армии, а также компании из третьих стран, которые поставляли России электронику, полупроводники и микросхемы. Эти компании расположены в ОАЭ, Кыргызстане, Турции и Китае.

Инсайдеры также сообщают, что на текущей неделе Еврокомиссия проведет предварительные обсуждения со странами-членами ЕС перед представлением санкционного пакета на рассмотрение Совета ЕС.

Напомним, что, несмотря на санкции, доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года благодаря росту цен почти удвоились в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка РФ составляет 14 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Франция призывает Европейский Союз создать новый режим санкций против России. Причиной тому российская дезинформация и операции вмешательства в выборы других стран.

санкции против России
Европейский союз
санкции
КНДР
Еврокомиссия
G7

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