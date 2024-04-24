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Франція закликає ЄС запровадити нові санкції проти Росії через дезінформацію

24 квітня 2024 16:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Франція закликає ЄС запровадити нові санкції проти Росії через дезінформацію
Російська пропаганда. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Франція закликає Європейський Союз створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.

Про це пише Bloomberg у середу, 24 квітня.

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Пропозицію Франції щодо створення нових санкцій проти РФ підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща.

Вона дозволить ЄС посилити обмеження проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до спонсорованої Росією дестабілізаційної діяльності у всьому світі.

У проєкті документа йдеться, що по всій Європі зросла дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють суб'єкти, що пов'язані з Росією. Російський режим за допомогою різноманітних гібридних інструментів вживає заходів для підриву демократії, стабільності та верховенства права.

Тому напередодні парламентських виборів в ЄС країни-члени визначили своїм пріоритетом боротьбу зі зростаючою хвилею дезінформації РФ, яка прагне розділити союзників у таких питаннях, як підтримка України.

Крім того, спільні дії для боротьби з іноземними інформаційними маніпуляціями готують й країни G7. 

Нагадаємо, росіянам вдалося створити дезінформаційну програму, спрямовану на питання мобілізації в Україні.

Також ми писали, що очільник департаменту культури та комунікацій МЗС Німеччини Ральф Бесте заявив, що Росія значно посилила дезінформаційний вплив у Європі.

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Франція
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