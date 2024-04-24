Франция призывает ЕС ввести новые санкции против России из-за дезинформации
Франция призывает Европейский Союз создать новый режим санкций против России. Причиной этого есть российская дезинформация и операции по вмешательству в выборы других стран.
Об этом пишет Bloomberg в среду, 24 апреля.
Санкции против дезинформации РФ
Предложение Франции о создании новых санкций против РФ поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.
Она позволит ЕС усилить ограничения против физических и юридических лиц, причастных к спонсируемой Россией дестабилизационной деятельности во всем мире.
В проекте документа говорится, что по всей Европе возросла дестабилизационная деятельность, осуществляемая субъектами, связанными с Россией. Российский режим с помощью различных гибридных инструментов принимает меры по подрыву демократии, стабильности и верховенства права.
Поэтому накануне парламентских выборов в ЕС страны-члены определили своим приоритетом борьбу с растущей волной дезинформации РФ, которая стремится разделить союзников в таких вопросах, как поддержка Украины.
Кроме того, совместные действия по борьбе с иностранными информационными манипуляциями готовят и страны G7.
Напомним, россиянам удалось создать дезинформационную программу, направленную на вопросы мобилизации в Украине.
Также мы писали, что глава департамента культуры и коммуникаций МИД Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе.
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