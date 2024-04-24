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Франция призывает ЕС ввести новые санкции против России из-за дезинформации

24 апреля 2024 16:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Франция призывает ЕС ввести новые санкции против России из-за дезинформации
Российская пропаганда. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Франция призывает Европейский Союз создать новый режим санкций против России. Причиной этого есть российская дезинформация и операции по вмешательству в выборы других стран.

Об этом пишет Bloomberg в среду, 24 апреля.

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Предложение Франции о создании новых санкций против РФ поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.

Она позволит ЕС усилить ограничения против физических и юридических лиц, причастных к спонсируемой Россией дестабилизационной деятельности во всем мире.

В проекте документа говорится, что по всей Европе возросла дестабилизационная деятельность, осуществляемая субъектами, связанными с Россией. Российский режим с помощью различных гибридных инструментов принимает меры по подрыву демократии, стабильности и верховенства права.

Поэтому накануне парламентских выборов в ЕС страны-члены определили своим приоритетом борьбу с растущей волной дезинформации РФ, которая стремится разделить союзников в таких вопросах, как поддержка Украины.

Кроме того, совместные действия по борьбе с иностранными информационными манипуляциями готовят и страны G7.

Напомним, россиянам удалось создать дезинформационную программу, направленную на вопросы мобилизации в Украине.

Также мы писали, что глава департамента культуры и коммуникаций МИД Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе.

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Европейский союз
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Франция
выборы
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