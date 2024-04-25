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В Европарламенте возмутились, что Орбан поздравлял Путина с переизбранием на пост президента

25 апреля 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Европарламенте возмутились, что Орбан поздравлял Путина с переизбранием на пост президента
Виктор Орбан и Владимир Путин. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейский парламент в четверг, 25 апреля, признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Также депутаты возмутились, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил его с "победой" на выборах.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Орбан поздравлял Путина с победой на выборах

Так, в Европарламенте возмутились, что Орбан поздравлял Путина с так называемым переизбранием на пост президента. Он также заявлял, что его страна готова расширять сотрудничество с Россией.

Депутаты полагают, что таким образом венгерский премьер "разрывает ряды с Европейским Союзом".

"Огорчает тот факт, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил разорвать ряды с ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным переизбранием", — говорится в заявлении.

Напомним, Европарламент в своей резолюции подверг критике последние президентские выборы в России и проведение их на оккупированных территориях Украины. "За" принятие документа проголосовали 493 избранника парламента ЕС.

Также мы писали, что Еврокомиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию.

Европейский союз
владимир путин
выборы
Виктор Орбан
Европарламент
президент
Россия

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