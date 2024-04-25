Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом Росії arrow

Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом Росії

25 квітня 2024 19:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом Росії
Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Там розкритикували цьогорічні  вибори російського президента та їх проведення на окупованих територіях України.

Про це йдеться в ухваленій резолюції.

Читайте також:

Путіна визнали нелегітимним

У своїй резолюції депутати розкритикували останні президентські вибори в Росії та проведення їх на окупованих територіях України. За ухвалення документа проголосували 493 обранців парламенту ЄС.

У ній йдеться, що так звані "президентські вибори" в Росії відбувалися в атмосфері страху та репресій на тлі вторгнення в Україну. Тому Європарламент рекомендував країнам-членам союзу та міжнародній спільноті не визнавати результати цих виборів.

Водночас там підтримали громадян Росії, які протестують проти політики очільника Кремля Путіна. А резолюція закликає видавати росіянам, яким загрожує політичне переслідування, гуманітарні візи та надавати їм іншу підтримку.

Раніше ми писали, що Єврокомісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії. 

Крім того, Франція закликає Європейський Союз створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.

Європейський союз
володимир путін
вибори
Європарламент
президент
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри