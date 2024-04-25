Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом Росії

Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: Reuters

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Там розкритикували цьогорічні вибори російського президента та їх проведення на окупованих територіях України.

Про це йдеться в ухваленій резолюції.

Читайте також:

Путіна визнали нелегітимним

У своїй резолюції депутати розкритикували останні президентські вибори в Росії та проведення їх на окупованих територіях України. За ухвалення документа проголосували 493 обранців парламенту ЄС.

У ній йдеться, що так звані "президентські вибори" в Росії відбувалися в атмосфері страху та репресій на тлі вторгнення в Україну. Тому Європарламент рекомендував країнам-членам союзу та міжнародній спільноті не визнавати результати цих виборів.

Водночас там підтримали громадян Росії, які протестують проти політики очільника Кремля Путіна. А резолюція закликає видавати росіянам, яким загрожує політичне переслідування, гуманітарні візи та надавати їм іншу підтримку.

Раніше ми писали, що Єврокомісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії.

Крім того, Франція закликає Європейський Союз створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.