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Европарламент признал Путина нелегитимным президентом России

25 апреля 2024 19:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Европарламент признал Путина нелегитимным президентом России
Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейский парламент в четверг, 25 апреля, признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там подвергли критике нынешние выборы российского президента и их проведение на оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в принятой резолюции.

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В своей резолюции депутаты подвергли критике последние президентские выборы в России и проведение их на оккупированных территориях Украины. За принятие документа проголосовали 493 избранника парламента ЕС.

В нем говорится, что так называемые "президентские выборы" в России проходили в атмосфере страха и репрессий на фоне вторжения в Украину. Поэтому Европарламент рекомендовал странам-членам союза и международному сообществу не признавать результаты этих выборов.

В то же время, там поддержали граждан России, которые протестуют против политики главы Кремля Путина. Резолюция призывает выдавать россиянам, которым грозит политическое преследование, гуманитарные визы и оказывать им другую поддержку.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию.

Кроме того, Франция призывает Европейский Союз создать новый режим санкций против России. Причиной тому стала российская дезинформация и операции вмешательства в выборы других стран.

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Россия

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