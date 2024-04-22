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Орбан вважає, що Захід за крок від введення військ в Україну

22 квітня 2024 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Орбан вважає, що Захід за крок від введення військ в Україну
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в політиці Європи присутні військові настрої. За його словами, західні країни за крок від введення своїх військових в Україну, однак Угорщина не бажає воювати.

Про це Віктор Орбан написав у Facebook у неділю, 21 квітня.

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"Європейські лідери вже занурилися у війну, вони сприймають війну як свою власну війну і ведуть її як свою власну війну", — вважає прем'єр Угорщини.

Він нагадав, що спершу домовлялися про передачу шоломів, згодом з'явилися жорсткі санкції, надання літаків і мільярдів євро.

"Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем", — заявив посадовець.

Орбан вказав на те, що спершу світові війни ніколи не називають "світовими".

"Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир — вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО", — наголосив прем'єр.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Нагадаємо, що за словами Орбана, Брюссель, хоч і не прямо, але веде власну війну проти Росії. Його шокує те, що надання звичайної військової допомоги наразі поступово переростає на введення іноземних військ в Україну. Він відповів, коли це може статися.

Також ми писали, що угорці незадоволені діями уряду країни, який очолює Орбан. У зв'язку з цим на початку квітня десятки тисяч людей вийшли на масові протести в Будапешті.

війна
Угорщина
Україна
Європа
Віктор Орбан
війна в Україні

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