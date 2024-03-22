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Орбан припустив, коли в Україну можуть ввести іноземні війська НАТО

22 березня 2024 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Орбан припустив, коли в Україну можуть ввести іноземні війська НАТО
Віктор Орбан. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель, хоч і не прямо, але веде власну війну проти Росії. Його шокує те, що надання звичайної військової допомоги наразі поступово переростає на введення іноземних військ в Україну. В Будапешті вважають, що таке рішення можуть ухвалити вже через два-три місяці. 

Про це політик сказав в інтерв'ю для місцевого радіо. 

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"У Брюсселі панує атмосфера війни, мова війни, логіка війни. Це шокує угорське вухо. Ми повинні бути обережними, щоб цей воєнний психоз не проник у нас і не втратив здатність правильно орієнтуватися відповідно до національних інтересів Угорщини", — сказав Орбан, коментуючи розмови про відправу іноземних військ НАТО в Україну. 

Він припускає, що відповідне рішення західні політики можуть ухвалити вже за два-три місяці. 

"Те, що було немислимим два-три місяці тому, через три місяці стане цілком природним", — сказав Орбан. 

Нагадаємо, у Пентагоні відповіли, чи будуть США відправляти війська в Україну.

Також ми писали, що Емманюель Макрон, коли обговорював ідею виправляння військ в Україну, мав на увазі проведення військових навчань на її території.

війна
Угорщина
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Віктор Орбан
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