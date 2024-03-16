У Фінляндії оцінили можливість введення західних військ в Україну

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: yle.fi

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що західним країнам, включаючи США, не слід повністю виключати можливість відправлення військ в Україну у разі погіршення ситуації. На думку чиновника, союзники України ніколи не знають, наскільки серйозною буде ситуація.

Про це повідомило видання Politico у п'ятницю, 15 березня.

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Оцінка ймовірності введення іноземних військ в Україну

Валтонен наголосила на важливості збереження гнучкості в довгостроковій перспективі, враховуючи непередбачуваність розвитку ситуації. Однак вона також зазначила, що наразі Фінляндія не розглядає та не обговорює можливість відправлення своїх військ.

"Важливо, щоб ми не виключали все на довгострокову перспективу, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною буде ситуація", — заявила міністр.

Варто зазначити, що в контексті війни, що триває в Україні, висловлювання Валтонен підкреслює зростаюче усвідомлення європейськими країнами, особливо тими, хто може зіткнутися з прямою загрозою з боку Росії, потреби в розгляді всіх можливих варіантів дій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що введення західних військ в Україну може спровокувати початок Третьої світової війни.

Тим часом народний депутат від фракції "Розумна політика" Євген Петруняк заявив, що на фронті зараз дефіцит людей, але введення іноземних військ в Україну навряд чи допоможе чимось.