Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Фінляндії оцінили можливість введення західних військ в Україну arrow

У Фінляндії оцінили можливість введення західних військ в Україну

16 березня 2024 08:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Фінляндії оцінили можливість введення західних військ в Україну
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: yle.fi
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що західним країнам, включаючи США, не слід повністю виключати можливість відправлення військ в Україну у разі погіршення ситуації. На думку чиновника, союзники України ніколи не знають, наскільки серйозною буде ситуація.

Про це повідомило видання Politico у п'ятницю, 15 березня.

Читайте також:

Оцінка ймовірності введення іноземних військ в Україну

Валтонен наголосила на важливості збереження гнучкості в довгостроковій перспективі, враховуючи непередбачуваність розвитку ситуації. Однак вона також зазначила, що наразі Фінляндія не розглядає та не обговорює можливість відправлення своїх військ.

"Важливо, щоб ми не виключали все на довгострокову перспективу, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною буде ситуація", — заявила міністр.

Варто зазначити, що в контексті війни, що триває в Україні, висловлювання Валтонен підкреслює зростаюче усвідомлення європейськими країнами, особливо тими, хто може зіткнутися з прямою загрозою з боку Росії, потреби в розгляді всіх можливих варіантів дій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що введення західних військ в Україну може спровокувати початок Третьої світової війни.

Тим часом народний депутат від фракції "Розумна політика" Євген Петруняк заявив, що на фронті зараз дефіцит людей, але введення іноземних військ в Україну навряд чи допоможе чимось.

Франція
НАТО
військова допомога
Україна
Фінляндія
військові
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство