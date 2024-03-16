В Финляндии оценили вероятность ввода западных войск в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото: yle.fi

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западным странам, включая США, не следует полностью исключать возможность отправки войск в Украину в случае ухудшения обстановки. По мнению чиновника, союзники Украины никогда не знают, насколько серьезной станет ситуация.

Об этом сообщило издание Politico в пятницу, 15 марта.

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Валтонен подчеркнула важность сохранения гибкости в долгосрочной перспективе, учитывая непредсказуемость развития ситуации. Однако она также указала, что на текущий момент Финляндия не рассматривает и не обсуждает возможность отправки своих войск.

"Важно, чтобы мы не исключали все на долгосрочную перспективу, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация", — заявила министр.

Стоит отметить, что в контексте продолжающегося войны в Украине высказывание Валтонен подчеркивает растущее осознание европейскими странами, особенно теми, кто может столкнуться с прямой угрозой со стороны России, потребности в рассмотрении всех возможных вариантов действий.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ввод западных войск в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

Тем временем народный депутат от фракции "Умная политика" Евгений Петруняк заявил, что на фронте сейчас дефицит людей, но введение иностранных войск в Украину вряд ли чем-нибудь поможет.