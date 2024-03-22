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Орбан предположил, когда в Украину могут ввести иностранные войска НАТО

22 марта 2024 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Орбан предположил, когда в Украину могут ввести иностранные войска НАТО
Виктор Орбан. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель хоть и не прямо, но ведет собственную войну против России. Его шокирует то, что оказание обычной военной помощи постепенно перерастает на введение иностранных войск в Украину. В Будапеште считают, что такое решение может быть принято уже через 2-3 месяца.

Об этом политик сказал в интервью местному радио.

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"В Брюсселе царит атмосфера войны, язык войны, логика войны. Это шокирует венгерское ухо. Мы должны быть осторожны, чтобы этот военный психоз не проник в нас и не потерял способность правильно ориентироваться в соответствии с национальными интересами Венгрии", — сказал Орбан, комментируя разговоры об отправке иностранных войск НАТО в Украину.

Он предполагает, что соответствующее решение западные политики могут принять уже через 2-3 месяца.

"То, что было немыслимо 2-3 месяца назад, через 3 месяца станет вполне естественным", — сказал Орбан.

Напомним, в Пентагоне ответили, будут ли США отправлять войска в Украину.

Также мы писали, что Эмманюэль Макрон, обсуждая идею отправки войск в Украину, имел в виду проведение военных учений на ее территории.

война
Венгрия
Европа
Виктор Орбан
ЕС
война в Украине
Россия

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