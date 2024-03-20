Кулеба розповів, що саме мав на увазі Макрон про відправку військ в Україну
Глава МЗС України розповів, що Макрон, коли обговорював ідею відправки військ в Україну, мав на увазі проведення військових навчань на її території. Він також наголосив, що країна потребує озброєння та боєприпасів.
Про це повідомило видання La Stampa у середу, 20 березня.
Заява Дмитра Кулеби
Кулеба зазначив, що Україна ніколи не надсилала офіційного запиту на введення військ західних військ.
Міністр закордонних справ України акцентував на потребі країни в озброєнні та боєприпасах.
Він також висловив занепокоєння щодо незмінних амбіцій сусідньої держави стосовно України, які полягають у повному підкоренні країни, та попередив про можливість розширення агресії на інші країни Європи та Центральної Азії у випадку успіху.
"Мені здається, що тепер зрозуміло, що Путін хоче відновити Радянський Союз та Російську імперію", — заявив глава МЗС України.
Нагадаємо, що Макрон заявив, що Франція відреагує в разі ескалації з боку РФ.
Раніше ми писали, що Макрон заявив, що його держава готова стати для України парасолькою у випадку ядерної загрози з боку Росії.
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