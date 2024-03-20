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Кулеба розповів, що саме мав на увазі Макрон про відправку військ в Україну

20 березня 2024 10:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кулеба розповів, що саме мав на увазі Макрон про відправку військ в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Глава МЗС України розповів, що Макрон, коли обговорював ідею відправки військ в Україну, мав на увазі проведення військових навчань на її території.  Він також наголосив, що країна потребує озброєння та боєприпасів.

Про це повідомило видання La Stampa у середу, 20 березня.

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Заява Дмитра Кулеби

Кулеба зазначив, що Україна ніколи не надсилала офіційного запиту на введення військ західних військ.

Міністр закордонних справ України акцентував на потребі країни в озброєнні та боєприпасах.

Він також висловив занепокоєння щодо незмінних амбіцій сусідньої держави стосовно України, які полягають у повному підкоренні країни, та попередив про можливість розширення агресії на інші країни Європи та Центральної Азії у випадку успіху. 

"Мені здається, що тепер зрозуміло, що Путін хоче відновити Радянський Союз та Російську імперію", — заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що Франція відреагує в разі ескалації з боку РФ.

Раніше ми писали, що Макрон заявив, що його держава готова стати для України парасолькою у випадку ядерної загрози з боку Росії.

Дмитро Кулеба
Франція
війна
Емманюель Макрон
Україна

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