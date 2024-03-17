Ядерне стримування РФ — Макрон пояснив, чи готова Франція захистити Україну від загроз

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот з інтерв'ю

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його держава готова стати для України парасолькою у випадку ядерної загрози з боку Росії. При цьому глава Франції наголосив, що політика щодо ядерного стримування Росії не змінилася і Україна потребує додаткових гарантій від союзників.

Про це лідер Франції заявив в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" в суботу, 16 березня.

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Макрон наголосив на важливості надання додаткових гарантій безпеки для України у випадку загрози з боку РФ. Водночас він додав, що "Росія з самого початку погрожує ядерною дубиною абсолютно неадекватно".

"У нас немає лімітів, ми будемо реагувати на те, як буде реагувати Росія. Я поки не йду з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності", — підкреслив президент.

За його словами, Україна повинна мати видимість календаря постачання військової допомоги і "йти впевнено до моменту, коли перемовини стануть можливими".

"Франція має свою позицію щодо ядерного стримування. Я виступив з промовою у школі військової стратегії. Наша позиція не змінилася щодо ядерного стримування. Ми бачимо, що повинні надати додаткові гарантії Україні, щоб ви мали додаткову видимість календаря військової допомоги, на що можна розраховувати і йшли впевнено до моменту, коли перемовини стануть можливими. Це буде дуже фундаментальна дискусія, в якій суверенітет України, територіальна цілісність буде фундаментальною", — зауважив Макрон.

Нагадаємо, Макрон підкреслив неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал. На його думку, такі дії є неприйнятними, особливо в контексті заяв Путіна.

Крім того, президент Франції заявив, що його країна готова до ймовірної агресії з боку Росії в будь-якому вигляді. Франція відреагує задля безпеки України та Європи.