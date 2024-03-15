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Макрон відповів на нові погрози Путіна щодо ядерної зброї

15 березня 2024 11:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Макрон відповів на нові погрози Путіна щодо ядерної зброї
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал. На думку лідера Франції, такі дії є неприйнятними, особливо в контексті заяв російського лідера Володимира Путіна.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю телеканалу TF1 у четвер, 14 березня.

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Макрон порадив Путіну не розкидатися на вітер погрозами, коли в арсеналі є ядерна зброя.

"Не варто загрожувати, коли у вас є ядерна зброя", — заявив Макрон.

Президент Франції також зазначив, що в останні місяці він не мав переговорів з Путіним, підкресливши, що зв'язок підтримувався в ті моменти, коли це було абсолютно необхідно. Макрон описав Путіна як лідера, який "занурився в репресіях і авторитаризмі", і звинуватив Росію у прагненні стати дестабілізуючою силою на міжнародній арені.

На закінчення, Макрон висловив думку, що країни, які володіють ядерною зброєю, повинні насамперед відчувати захищеність, наголосивши на важливості стримування та відповідальності перед потенційною ядерною загрозою.

"Ми повинні насамперед почуватися захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, у нас є доктрина", — заявив президент Франції.

Нагадаємо, Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю. За його словами, Москва готова з військово-технічного погляду.

Незабаром на погрози Путіна відповіли у Білому домі, заявивши, що президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена було проінформовано з цього питання.

Франція
володимир путін
Емманюель Макрон
ядерна зброя
загрози
ядерна небезпека
Росія
ядерна війна

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