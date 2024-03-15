Макрон ответил на новые угрозы Путина о ядерном оружии

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, обладающих ядерным арсеналом. По мнению лидера Франции, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений российского лидера Владимира Путина.

Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 в четверг, 14 марта.

Читайте также:

Макрон о ядерных угрозах Путина

Макрон посоветовал Путину не разбрасываться на ветер угрозами, когда в арсенале есть ядерное оружие.

"Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", — заявил Макрон.

Президент Франции также отметил, что в последние месяцы у него не было переговоров с Путиным, подчеркнув, что связь поддерживалась в те моменты, когда это было абсолютно необходимо. Макрон описал Путина как лидера, "погрязшего в репрессиях и авторитаризме", и обвинил Россию в стремлении стать дестабилизирующей силой на международной арене.

В заключение, Макрон выразил мнение, что страны, владеющие ядерным оружием, должны в первую очередь ощущать защищенность, подчеркнув важность сдерживания и ответственности перед лицом потенциальной ядерной угрозы.

"Мы должны прежде всего чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина", — заявил президент Франции.

Напомним, Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. По его словам, Москва готова с военно-технической точки зрения.

Вскоре на угрозы Путина ответили в Белом доме, заявив, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден был проинформирован по этому вопросу.