Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Белом доме отреагировали на угрозы Путина использовать ядерное оружие arrow

В Белом доме отреагировали на угрозы Путина использовать ядерное оружие

14 марта 2024 10:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белом доме отреагировали на угрозы Путина использовать ядерное оружие
Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: REUTERS/Tom Brenner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Белом доме отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие. Там подчеркнули, что проинформировали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по этому вопросу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читайте также:

Реакция США на ядерные угрозы Путина

"Президент, конечно, в курсе", — отметила Жан-Пьер.

По ее словам, Путин в очередной раз повторил ядерную доктрину России. Она назвала риторику диктатора РФ "безответственной".

"Тем не менее, ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего этого конфликта. Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации и оправдания. И мы продолжим поддерживать Украину, поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. По его словам, Москва готова с военно-технической точки зрения.

Также в конце 2022 года Соединенные Штаты Америки активно готовились к возможному ядерному удару РФ по Украине. Оценка риска базировалась не только на одном факторе, но и на комплексном анализе, включая новые разведывательные данные.

Джо Байден
россия
США
владимир путин
ядерное оружие
Белый дом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше