В Белом доме отреагировали на угрозы Путина использовать ядерное оружие

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: REUTERS/Tom Brenner

В Белом доме отреагировали на угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие. Там подчеркнули, что проинформировали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по этому вопросу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Президент, конечно, в курсе", — отметила Жан-Пьер.

По ее словам, Путин в очередной раз повторил ядерную доктрину России. Она назвала риторику диктатора РФ "безответственной".

"Тем не менее, ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего этого конфликта. Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации и оправдания. И мы продолжим поддерживать Украину, поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. По его словам, Москва готова с военно-технической точки зрения.

Также в конце 2022 года Соединенные Штаты Америки активно готовились к возможному ядерному удару РФ по Украине. Оценка риска базировалась не только на одном факторе, но и на комплексном анализе, включая новые разведывательные данные.