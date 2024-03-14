Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах — ГУР arrow

Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах — ГУР

14 березня 2024 09:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах — ГУР
Президент РФ Володимир Путін. Ілюстративне фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На тимчасово окупованих українських територіях 13 березня вже тривають так звані вибори президента Росії. У погоні за легітимністю та підтримкою, російський президент Володимир Путін віддав команду своїм посіпакам на тимчасово окупованих територіях України "намалювати" результати призначених виборів. 

Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.

Читайте також:

Вибори у Росії

На окупованих територіях України, де влада Росії встановила свій контроль, почалося дострокове "голосування" за Путіна, при цьому місцеве населення змушене взяти участь у цьому фарсі під загрозою примусу. 

За словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, Путін віддав команду своїм посіпакам на окупованих територіях "намалювати" явку громадян на рівні 75% та такий само високий рівень підтримки для самого себе. Звісно, ці цифри не мають жодного відношення до реальності та є лише показником прагнення Кремля створити ілюзію широкої підтримки Путіна.

"Ці цифри мають значення виключно для Путіна і російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як у Росії, так і на окупованих територіях. Але, очевидно, що ці вибори — це лише фарс, результати якого заздалегідь відомі у Кремлі", — пояснив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині стартували дострокові псевдовибори за президента РФ. 

Також ми писали про те, що опозиція в Росії анонсувала теракти під час президентських виборів. 

володимир путін
вибори
окупанти
ГУР
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше