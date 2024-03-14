Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах — ГУР
На тимчасово окупованих українських територіях 13 березня вже тривають так звані вибори президента Росії. У погоні за легітимністю та підтримкою, російський президент Володимир Путін віддав команду своїм посіпакам на тимчасово окупованих територіях України "намалювати" результати призначених виборів.
Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.
Вибори у Росії
На окупованих територіях України, де влада Росії встановила свій контроль, почалося дострокове "голосування" за Путіна, при цьому місцеве населення змушене взяти участь у цьому фарсі під загрозою примусу.
За словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, Путін віддав команду своїм посіпакам на окупованих територіях "намалювати" явку громадян на рівні 75% та такий само високий рівень підтримки для самого себе. Звісно, ці цифри не мають жодного відношення до реальності та є лише показником прагнення Кремля створити ілюзію широкої підтримки Путіна.
"Ці цифри мають значення виключно для Путіна і російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як у Росії, так і на окупованих територіях. Але, очевидно, що ці вибори — це лише фарс, результати якого заздалегідь відомі у Кремлі", — пояснив Вадим Скібіцький.
Нагадаємо, що на окупованій Луганщині стартували дострокові псевдовибори за президента РФ.
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