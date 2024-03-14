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Путин дал команду "нарисовать" 75% поддержки на выборах — ГУР

14 марта 2024 09:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Путин дал команду "нарисовать" 75% поддержки на выборах - ГУР
Президент РФ Владимир Путин. Иллюстративное фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На временно оккупированных украинских территориях 13 марта уже продолжаются так называемые выборы президента России . В погоне за легитимностью и поддержкой, российский президент Владимир Путин ведал команду своим муртадам на временно оккупированных территориях Украины, "нарисовать" результаты назначенных выборов.

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

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На оккупированных территориях Украины, где власти России установили свой контроль, началось досрочное "голосование" за Путина, при этом местное население вынуждено принять участие в этом фарсе под угрозой принуждения.

По словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, Путин выдал команду своим муртадам на оккупированных территориях "нарисовать" явку граждан на уровне 75% и столь же высокий уровень поддержки для самого себя. Конечно, эти цифры не имеют никакого отношения к реальности и являются показателем стремления Кремля создать иллюзию широкой поддержки Путина.

"Эти цифры имеют значение исключительно для Путина и российской пропаганды, чтобы пытаться показать его поддержку как в России, так и на оккупированных территориях. Но, очевидно, эти выборы — это лишь фарс, результаты которого заранее известны в Кремле", — пояснил Вадим Скибицкий.

Напомним, что на оккупированной Луганской области стартовали досрочные псевдовыборы при президенте РФ.

Также мы писали о том, что оппозиция в России анонсировала теракты на президентских выборах.

владимир путин
выборы
оккупанты
ГУР
Россия

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