Путин дал команду "нарисовать" 75% поддержки на выборах — ГУР

Президент РФ Владимир Путин. Иллюстративное фото: REUTERS

На временно оккупированных украинских территориях 13 марта уже продолжаются так называемые выборы президента России . В погоне за легитимностью и поддержкой, российский президент Владимир Путин ведал команду своим муртадам на временно оккупированных территориях Украины, "нарисовать" результаты назначенных выборов.

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

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На оккупированных территориях Украины, где власти России установили свой контроль, началось досрочное "голосование" за Путина, при этом местное население вынуждено принять участие в этом фарсе под угрозой принуждения.

По словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, Путин выдал команду своим муртадам на оккупированных территориях "нарисовать" явку граждан на уровне 75% и столь же высокий уровень поддержки для самого себя. Конечно, эти цифры не имеют никакого отношения к реальности и являются показателем стремления Кремля создать иллюзию широкой поддержки Путина.

"Эти цифры имеют значение исключительно для Путина и российской пропаганды, чтобы пытаться показать его поддержку как в России, так и на оккупированных территориях. Но, очевидно, эти выборы — это лишь фарс, результаты которого заранее известны в Кремле", — пояснил Вадим Скибицкий.

Напомним, что на оккупированной Луганской области стартовали досрочные псевдовыборы при президенте РФ.

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