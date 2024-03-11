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В окупованій Луганщині стартували дострокові псевдовибори за президента РФ

11 березня 2024 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В окупованій Луганщині стартували дострокові псевдовибори за президента РФ
Проведення виборів на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На тимчасово окупованих територіях Луганської області розпочалося дострокове голосування за президента Росії. Псевдовибори триватимуть до 15 березня.

Про це у Facebook повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Дострокові вибори організували для мешканців віддалених населених пунктів окупованої Луганщини.

"Чотири дні у так званій "ЛНР" триватиме дострокове голосування за президента РФ. Повідомляється, що таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє", — вказав Лисогор.

Як вказує очільник ОВА, попри відсутність логістичного сполучення, виборчкоми населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали певну кількість бюлетенів, необхідну для проведення голосування.

За його словами, вже 12 березня представники виборчих комісій від ранку будуть шукати місцевих мешканців на вулицях, щоб вони проголосували. 

Скриншот допису Лисогора
Скриншот допису Лисогора

Нагадаємо, 10 березня стартувало дострокове голосування за президента РФ у тимчасово окупованому Маріуполі. Воно пройде з 10 до 14 березня.

Додамо, понад дві тисячі російських членів виборчкомів так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за Володимира Путіна. Вони заявили, що нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.

володимир путін
вибори
Україна
Луганська область
окупація
Росія

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