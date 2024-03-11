В оккупированной Луганщине стартовали досрочные псевдовыборы за президента РФ

Проведение выборов на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Луганской области началось досрочное голосование за президента России. Псевдовыборы продлятся до 15 марта.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Досрочные выборы организовали для жителей отдаленных населенных пунктов оккупированной Луганской области.

"Четыре дня в так называемой "ЛНР" продлится досрочное голосование за президента РФ. Сообщается, что такую форму волеизъявления организовали для проживающих в отдаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует", — указал Лысогор.

Как указывает глава ОВА, несмотря на отсутствие логистического сообщения, избиркомы населенных пунктов оккупированной Луганщины уже получили определенное количество бюллетеней, необходимое для проведения голосования.

По его словам, уже 12 марта представители избирательных комиссий с утра будут искать местных жителей на улицах, чтобы они проголосовали.

Скриншот сообщения Лысогора

Напомним, 10 марта стартовало досрочное голосование за президента РФ во временно оккупированном Мариуполе. Оно пройдет с 10 по 14 марта.

Добавим, более двух тысяч российских членов избиркомов так называемой "ЛНР" около 20 суток призывали граждан в Луганской области голосовать за Владимира Путина. Они заявили, что якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.