Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Передвиборча агітація РФ на окупованій Луганщині — скількох українців "вмовили" голосувати arrow

Передвиборча агітація РФ на окупованій Луганщині — скількох українців "вмовили" голосувати

10 березня 2024 09:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Передвиборча агітація РФ на окупованій Луганщині — скількох українців "вмовили" голосувати
Чоловік голосує на виборах. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Понад 2,6 тисячі російських агітаторів дільничних виборчих комісій так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за нинішнього президента Росії Володимира Путіна. В результаті нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram в неділю, 10 березня.

Читайте також:

Заклики росіян голосувати на виборах на Луганщині

Агітатори, щоб проінформувати якомога більшу частину населення, здійснювали обходи будинків українців. У місцевому окупаційному виборчкомі заявили про готовність йти на вибори нібито 92,4 % населення.

"Запевняють, що роботою з громадянами ніби було охоплено понад 94 % від загальної кількості домогосподарств на території "лнр". Якимось чином встигли. Обґрунтування для завищення явки підготували", — вказав Лисогор.

За словами очільника ОВА, агітатори дісталися зі своєю передвиборчою кампанією навіть до населених пунктів області, де неможливе проведення голосування через складну логістику.

"Як й у Сєвєродонецьку, у сусідньому Рубіжному у зв’язку з виборами посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, під час в’їзду або виїзду. Особисті дані людей уточнюють за списками. Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони загарбникам знадобляться одразу після голосування", — додав Лисогор.

Скриншот дописів Лисогора
Скриншот дописів Лисогора

Нагадаємо, на ТОТ окупанти проводять опитування серед громадян, щоб знайти тих, хто не піде голосувати на президентських виборах. Агітатори вже навіть створили "список нелояльних жителів".

Додамо, у тимчасово окупованій Новій Каховці пройшло передвиборче голосування за президента Росії. До людей приходили додому і наполегливо змушували йти на вибори. 

війна
володимир путін
вибори
росіяни
Україна
Луганська область
голосування
окупація
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського