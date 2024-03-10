Передвиборча агітація РФ на окупованій Луганщині — скількох українців "вмовили" голосувати

Чоловік голосує на виборах. Ілюстративне фото: REUTERS

Понад 2,6 тисячі російських агітаторів дільничних виборчих комісій так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за нинішнього президента Росії Володимира Путіна. В результаті нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram в неділю, 10 березня.

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Агітатори, щоб проінформувати якомога більшу частину населення, здійснювали обходи будинків українців. У місцевому окупаційному виборчкомі заявили про готовність йти на вибори нібито 92,4 % населення.

"Запевняють, що роботою з громадянами ніби було охоплено понад 94 % від загальної кількості домогосподарств на території "лнр". Якимось чином встигли. Обґрунтування для завищення явки підготували", — вказав Лисогор.

За словами очільника ОВА, агітатори дісталися зі своєю передвиборчою кампанією навіть до населених пунктів області, де неможливе проведення голосування через складну логістику.

"Як й у Сєвєродонецьку, у сусідньому Рубіжному у зв’язку з виборами посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, під час в’їзду або виїзду. Особисті дані людей уточнюють за списками. Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони загарбникам знадобляться одразу після голосування", — додав Лисогор.

Скриншот дописів Лисогора

Нагадаємо, на ТОТ окупанти проводять опитування серед громадян, щоб знайти тих, хто не піде голосувати на президентських виборах. Агітатори вже навіть створили "список нелояльних жителів".

Додамо, у тимчасово окупованій Новій Каховці пройшло передвиборче голосування за президента Росії. До людей приходили додому і наполегливо змушували йти на вибори.