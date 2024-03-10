Передвиборча агітація РФ на окупованій Луганщині — скількох українців "вмовили" голосувати
Понад 2,6 тисячі російських агітаторів дільничних виборчих комісій так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за нинішнього президента Росії Володимира Путіна. В результаті нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram в неділю, 10 березня.
Заклики росіян голосувати на виборах на Луганщині
Агітатори, щоб проінформувати якомога більшу частину населення, здійснювали обходи будинків українців. У місцевому окупаційному виборчкомі заявили про готовність йти на вибори нібито 92,4 % населення.
"Запевняють, що роботою з громадянами ніби було охоплено понад 94 % від загальної кількості домогосподарств на території "лнр". Якимось чином встигли. Обґрунтування для завищення явки підготували", — вказав Лисогор.
За словами очільника ОВА, агітатори дісталися зі своєю передвиборчою кампанією навіть до населених пунктів області, де неможливе проведення голосування через складну логістику.
"Як й у Сєвєродонецьку, у сусідньому Рубіжному у зв’язку з виборами посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, під час в’їзду або виїзду. Особисті дані людей уточнюють за списками. Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони загарбникам знадобляться одразу після голосування", — додав Лисогор.
Нагадаємо, на ТОТ окупанти проводять опитування серед громадян, щоб знайти тих, хто не піде голосувати на президентських виборах. Агітатори вже навіть створили "список нелояльних жителів".
Додамо, у тимчасово окупованій Новій Каховці пройшло передвиборче голосування за президента Росії. До людей приходили додому і наполегливо змушували йти на вибори.
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