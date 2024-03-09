На окупованих територіях росіяни шукають "нелояльних жителів", які не підуть на вибори

Чоловік на виборах. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять опитування серед громадян, щоб знайти тих, хто не піде голосувати на президентських виборах у березні 2024 року. Росіяни вже навіть створили "список нелояльних жителів".

Про це повідомив Центр національного спротиву у суботу, 9 березня.

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На ТОТ росіяни запровадили програму "інофрмУІК", згідно з якою вони обходять житло українців та наголошують на "важливості відвідування дільниць" під час виборів.

Агітатори закликають громадян брати участь у виборах та опитують жителів ТОТ, чи планують вони голосувати. Росіяни ведуть відповідний список таких осіб. Ті, хто відмовляється йти на вибори, вносяться до переліку "нелояльних жителів".

"Центр національного спротиву закликає не надавати інформацію агітаторам та бойкотувати "вибори", адже ворогу потрібна картинка високої явки для "легалізації" окупації в інформаційному полі", — підкреслили в Центрі нацспротиву.

Українці на окупованих територіях можуть повідомити про дії агітаторів у телеграм-боті "Спротив".

Скриншот допису Центру нацспротиву

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці пройшло передвиборче голосування за президента Росії. До людей приходили додому і наполегливо змушували йти на вибори.

Додамо, Росія звозить своїх студентів на тимчасово окуповану територію України за гроші. Кремль намагається створити ефект масовості на виборах.