Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На окупованих територіях росіяни шукають "нелояльних жителів", які не підуть на вибори arrow

На окупованих територіях росіяни шукають "нелояльних жителів", які не підуть на вибори

9 березня 2024 15:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На окупованих територіях росіяни шукають "нелояльних жителів", які не підуть на вибори
Чоловік на виборах. Ілюстративне фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять опитування серед громадян, щоб знайти тих, хто не піде голосувати на президентських виборах у березні 2024 року. Росіяни вже навіть створили "список нелояльних жителів".

Про це повідомив Центр національного спротиву у суботу, 9 березня.

Читайте також:

Росіяни проводять опитування на ТОТ, аби виявити тих, хто не піде на "вибори"

На ТОТ росіяни запровадили програму "інофрмУІК", згідно з якою вони обходять житло українців та наголошують на "важливості відвідування дільниць" під час виборів.

Агітатори закликають громадян брати участь у виборах та опитують жителів ТОТ, чи планують вони голосувати. Росіяни ведуть відповідний список таких осіб. Ті, хто відмовляється йти на вибори, вносяться до переліку "нелояльних жителів".

"Центр національного спротиву закликає не надавати інформацію агітаторам та бойкотувати "вибори", адже ворогу потрібна картинка високої явки для "легалізації" окупації в інформаційному полі", — підкреслили в Центрі нацспротиву.

Українці на окупованих територіях можуть повідомити про дії агітаторів у телеграм-боті "Спротив".

Скриншот допису Центру нацспротиву
Скриншот допису Центру нацспротиву

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці пройшло передвиборче голосування за президента Росії. До людей приходили додому і наполегливо змушували йти на вибори. 

Додамо, Росія звозить своїх студентів на тимчасово окуповану територію України за гроші. Кремль намагається створити ефект масовості на виборах.

вибори
росіяни
опитування
окупація
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити