Студентів РФ звозять на псевдовибори на окуповані території України — обіцяють гроші

Студенти в Росії. Фото: росЗМІ

Росія закликає своїх студентів їхати на тимчасово окуповану територію України за гроші. Таким чином, Москва намагається створити ефект масовості для більш реалістичної картинки проведення так званих "виборів".

Про це повідомив Центр національного спротиву у середу, 28 лютого.

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"Враховуючи попередній досвід "референдумів" та "місцевих виборів", які були проігноровані більшістю місцевого населення, то росіяни готуються до більш масштабних фальсифікацій явки на "виборах", — йдеться у повідомленні.

Кремль поставив завдання для місцевих гауляйтерів "намалювати" явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за диктатора Володимира Путіна. Для створення ілюзії такої підтримки в регіони направляються "волонтери", які беруть участь у масовках.

"Йдеться про студентів російських ВНЗ, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на "відрядження" за яке також передбачаються виплати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську триває активна пропагандистська кампанія до виборів президента Росії. Щоб якомога більше людей проголосували, так звана місцева влада навіть дозволила робити це з українським паспортом.

Також у Бердянську підготовка до так званих виборів президента Росії набирає обертів. Росіяни активно знімають відкриття виборчих дільниць для своїх ЗМІ, а насправді планують збирати голоси здебільшого по будинках людей.