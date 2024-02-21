Мер Скадовська розповів, як у місті готуються до виборів президента Росії

Вибори в Росії. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Скадовську триває активна пропагандистська кампанія до виборів президента Росії. Щоб якомога більше людей проголосували, так звана місцева влада навіть дозволила робити це з українським паспортом.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

Підготовка до виборів у Скадовську

Станом на зараз, усе, чим живе місто Скадовськ, — це підготовка до виборів президента Росії, які відбудуться вже в березні 2024 року.

"Уся їхня діяльність спрямована на посилення пропаганди, на промивання людям мізків, що ми обираємо якесь там світле майбутнє", — розповів Олександр Яковлєв.

Активна пропаганда прослідковується не лише в звичних передвиборчих кампаніях, а абсолютно в усіх сферах життя міста.

"Це планомірна діяльність усієї окупаційної адміністрації — тобто і поліції, і адміністрації, і військових — направлена на просування єдиного бренду "Єдіная Росія" і їхнього кандидата. Це і в школах відбувається, і в дитсадках, тобто навіть через дітей намагаються впливати на батьків", — повідомив мер Скадовська.

Якщо порівнювати з попередніми псевдовиборами місцевої влади, можна сказати, що президентські проходитимуть майже так само — гібридно. Частина людей голосуватиме на дільницях, а до інших приходитимуть прямо додому.

Вибори президента Росії з українським паспортом

Окупанти видали документ, згідно з яким мешканцям окупованих територій дозволено голосувати як за російськими документами, так і за українськими.

Серед переліку документів вказано, що можна прийти на вибори з російськими паспортом, документом про те, що паспорт в процесі отримання, українською ID-карткою або з паперовим українським паспортом.

"Тобто наявність російського паспорту не є обовʼязковим елементом для участі в голосуванні", — повідомив пан Яковлєв.

Нагадаємо, без наявності російського паспорта на окупованих територіях неможливо отримати доступ навіть до життєво необхідних послуг, таких як медицина.