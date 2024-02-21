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Мер Скадовська розповів, як у місті готуються до виборів президента Росії

21 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мер Скадовська розповів, як у місті готуються до виборів президента Росії
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованому Скадовську триває активна пропагандистська кампанія до виборів президента Росії. Щоб якомога більше людей проголосували, так звана місцева влада навіть дозволила робити це з українським паспортом.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. 

Підготовка до виборів у Скадовську

Станом на зараз, усе, чим живе місто Скадовськ, — це підготовка до виборів президента Росії, які відбудуться вже в березні 2024 року. 

"Уся їхня діяльність спрямована на посилення пропаганди, на промивання людям мізків, що ми обираємо якесь там світле майбутнє", — розповів Олександр Яковлєв.

Активна пропаганда прослідковується не лише в звичних передвиборчих кампаніях, а абсолютно в усіх сферах життя міста.

"Це планомірна діяльність усієї окупаційної адміністрації — тобто і поліції, і адміністрації, і військових — направлена на просування єдиного бренду "Єдіная Росія" і їхнього кандидата. Це і в школах відбувається, і в дитсадках, тобто навіть через дітей намагаються впливати на батьків", — повідомив мер Скадовська. 

Якщо порівнювати з попередніми псевдовиборами місцевої влади, можна сказати, що президентські проходитимуть майже так само — гібридно. Частина людей голосуватиме на дільницях, а до інших приходитимуть прямо додому. 

Вибори президента Росії з українським паспортом

Окупанти видали документ, згідно з яким мешканцям окупованих територій дозволено голосувати як за російськими документами, так і за українськими. 

Серед переліку документів вказано, що можна прийти на вибори з російськими паспортом, документом про те, що паспорт в процесі отримання, українською ID-карткою або з паперовим українським паспортом. 

"Тобто наявність російського паспорту не є обовʼязковим елементом для участі в голосуванні", — повідомив пан Яковлєв.

Нагадаємо, без наявності російського паспорта на окупованих територіях неможливо отримати доступ навіть до життєво необхідних послуг, таких як медицина.

володимир путін
вибори
пропаганда
окупація
Росія

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