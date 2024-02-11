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В Росії завершилася реєстрація кандидатів на президентські вибори — хто увійшов до списку

11 лютого 2024 08:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Росії завершилася реєстрація кандидатів на президентські вибори — хто увійшов до списку
Люди голосують в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Росії завершилася реєстрація кандидатів на березневі президентські вибори. До списку увійшов нинішній російський президент Володимир Путін та троє політиків, які підтримують збройну агресію на території України.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на російське видання ТАСС. 

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Окрім Путіна, Центральна виборча комісія зареєструвала на вибори голову російської Думи, члена фракції "Нові люди" Владислава Даванкова, лідера ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Леоніда Слуцького та висуванця від Комуністичної партії Миколу Харитонова.

Як відомо, до списку не увійшов антивоєнний кандидат Борис Надєждін. Причиною виключення депутата з кандидатів стало те, що Центральна виборча комісія виявила недоліки в зборі підписів, необхідних для підтримки його кандидатури.

Надєждін заявив, що оскаржить рішення ЦВК у Верховному суді РФ. В Росії ніхто не покладав великих надій на перемогу 60-річного депутата, який охарактеризував   вторгнення в Україну, як "фатальну помилку" Путіна. Критика дій лідера РФ з боку Надєждіна здивувала багатьох політичних експертів. У Кремлі підкреслили, що не бачать у вищезгаданому кандидаті конкурента. 

Очікується, що російський диктатор Путін, який вирішив балотуватися як незалежний, а не як кандидат від правлячої партії "Єдина Росія", і який контролює всі важелі влади, легко виграє голосування наступного місяця.

Нагадаємо, Центрвиборчком на засіданні 8 лютого визнав недійсними 9147 підписів в підтримку головного конкурента Путіна Бориса Надєждіна.

Також ми писали, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

війна
володимир путін
вибори
Україна
Росія

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