В Росії завершилася реєстрація кандидатів на президентські вибори — хто увійшов до списку
В Росії завершилася реєстрація кандидатів на березневі президентські вибори. До списку увійшов нинішній російський президент Володимир Путін та троє політиків, які підтримують збройну агресію на території України.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на російське видання ТАСС.
Кандидати на пост президента в Росії
Окрім Путіна, Центральна виборча комісія зареєструвала на вибори голову російської Думи, члена фракції "Нові люди" Владислава Даванкова, лідера ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Леоніда Слуцького та висуванця від Комуністичної партії Миколу Харитонова.
Як відомо, до списку не увійшов антивоєнний кандидат Борис Надєждін. Причиною виключення депутата з кандидатів стало те, що Центральна виборча комісія виявила недоліки в зборі підписів, необхідних для підтримки його кандидатури.
Надєждін заявив, що оскаржить рішення ЦВК у Верховному суді РФ. В Росії ніхто не покладав великих надій на перемогу 60-річного депутата, який охарактеризував вторгнення в Україну, як "фатальну помилку" Путіна. Критика дій лідера РФ з боку Надєждіна здивувала багатьох політичних експертів. У Кремлі підкреслили, що не бачать у вищезгаданому кандидаті конкурента.
Очікується, що російський диктатор Путін, який вирішив балотуватися як незалежний, а не як кандидат від правлячої партії "Єдина Росія", і який контролює всі важелі влади, легко виграє голосування наступного місяця.
Нагадаємо, Центрвиборчком на засіданні 8 лютого визнав недійсними 9147 підписів в підтримку головного конкурента Путіна Бориса Надєждіна.
Також ми писали, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".
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