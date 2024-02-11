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В России завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы — кто вошел в список

11 февраля 2024 08:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы — кто вошел в список
Люди голосуют в России. Иллюстративное фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России завершилась регистрация кандидатов на мартовские президентские выборы. В список вошел нынешний российский президент Владимир Путин и трое политиков, поддерживающих вооруженную агрессию на территории Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское издание ТАСС.

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Кроме Путина Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборы главу российской Думы, члена фракции "Новые люди" Владислава Даванкова, лидера ультранационалистической Либерально-демократической партии Леонида Слуцкого и выдвиженца от Коммунистической партии Николая Харитонова.

Как известно, в список не вошел антивоенный кандидат Борис Надеждин. Причиной исключения депутата из кандидатов стало то, что Центральная избирательная комиссия выявила недостаток сбора подписей, необходимых для поддержки его кандидатуры.

Надеждин заявил, что обжалует решение ЦИК в Верховном суде РФ. В России никто не возлагал больших надежд на победу 60-летнего депутата, охарактеризовавшего вторжение в Украину, как "роковую ошибку" Путина. Критика действий лидера РФ со стороны Надеждина удивила многих политических экспертов. В Кремле подчеркнули, что не видят в вышеупомянутом кандидате конкурента.

Ожидается, что российский диктатор Путин, решивший баллотироваться как независимый, а не как кандидат от правящей партии "Единая Россия" и контролирующий все рычаги власти, легко выигрывает голосование в следующем месяце.

Напомним, Центризбирком на заседании 8 февраля признал недействительными 9147 подписей в поддержку главного конкурента Путина Бориса Надеждина.

Также мы писали, что Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

война
владимир путин
выборы
Украина
Россия

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