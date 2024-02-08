Головного конкурента Путіна усунули від президентських виборів

Російський політик Борис Надєждін. Фото: Anhor.uz

Російському політику Борису Надєждіну, який подав документи до Центрального виборчого комітету, як кандидат на посаду президента Російської Федерації відмовили у реєстрації. Під час перевірки його документів виявили помилки в підписах.

Про це повідомляє видання BILD в четвер, 8 лютого.

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Наразі відомо, що Центрвиборчком на засіданні 8 лютого визнав недійсними 9147 підписів в підтримку Бориса Надєждіна. Для реєстрації необхідно 100 тисяч, здати можна було не більше 105 тисяч підписів.

Усього працівники Центрвиборчкому РФ перевірили 60 тисяч підписів. Допустима частка браку, згідно з російським законодавством, становить 5%. У той же час, як запевняють в РФ, за Надєждіна підписалося 11 померлих осіб.

ЦВК забракувала підписи з помилками в даних про збирачів та з помилками у підписах, які не співпали з базою МВС. Крім того, визнали недійсними підписи, зібрані членами виборчих комісій (це заборонено законом), які, на думку комісії, були залишені не самими виборцями.

Раніше про можливу відмову Борису Надєждіну в реєстрації повідомили російські ЗМІ. Причиною стало нібито виявлення 15% бракованих підписів.

Нагадаємо, Надєждін розповів, як окупанти повинні завершити війну в Україні. Політик переконаний, що це не повинно мати вигляд втечі ворога з території нашої держави.

Також ми писали, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".