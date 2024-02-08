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Головного конкурента Путіна усунули від президентських виборів

8 лютого 2024 15:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Головного конкурента Путіна усунули від президентських виборів
Російський політик Борис Надєждін. Фото: Anhor.uz
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російському політику Борису Надєждіну, який подав документи до Центрального виборчого комітету, як кандидат на посаду президента Російської Федерації відмовили у реєстрації. Під час перевірки його документів виявили помилки в підписах.

Про це повідомляє видання BILD в четвер, 8 лютого.

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Наразі відомо, що Центрвиборчком на засіданні 8 лютого визнав недійсними 9147 підписів в підтримку Бориса Надєждіна. Для реєстрації необхідно 100 тисяч, здати можна було не більше 105 тисяч підписів.

Усього працівники Центрвиборчкому РФ перевірили 60 тисяч підписів. Допустима частка браку, згідно з російським законодавством, становить 5%. У той же час, як запевняють в РФ, за Надєждіна підписалося 11 померлих осіб.

ЦВК забракувала підписи з помилками в даних про збирачів та з помилками у підписах, які не співпали з базою МВС. Крім того, визнали недійсними підписи, зібрані членами виборчих комісій (це заборонено законом), які, на думку комісії, були залишені не самими виборцями.

Раніше про можливу відмову Борису Надєждіну в реєстрації повідомили російські ЗМІ. Причиною стало нібито виявлення 15% бракованих підписів.

Нагадаємо, Надєждін розповів, як окупанти повинні завершити війну в Україні. Політик переконаний, що це не повинно мати вигляд втечі ворога з території нашої держави.

Також ми писали, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".

ЦВК
володимир путін
вибори
порушення
Росія

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