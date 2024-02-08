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Главного конкурента Путина отстранили от президентских выборов

8 февраля 2024 15:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главного конкурента Путина отстранили от президентских выборов
Российский политик Борис Надеждин. Фото: Anhor.uz
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российскому политику Борису Надеждину, подавшему документы в Центральный избирательный комитет, в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации отказали в регистрации. При проверке его документов были обнаружены ошибки в подписях.

Об этом сообщает издание BILD в четверг, 8 февраля.

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Известно, что Центризбирком на заседании 8 февраля признал недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина. Для регистрации необходимо 100 тысяч, сдать можно было не больше 105 тысяч подписей.

Всего сотрудники Центризбиркома РФ проверили 60 тысяч подписей. Допустимая доля брака, согласно российскому законодательству, составляет 5%. В то же время, как уверяют в РФ, за Надеждина подписалось 11 умерших.

ЦИК забраковал подписи с ошибками в данных о сборщиках и ошибками в подписях, которые не совпали с базой МВД. Кроме того, признали недействительными подписи, собранные членами избирательных комиссий (это запрещено законом), которые, по мнению комиссии, были оставлены не самими избирателями.

Ранее о возможном отказе Борису Надеждину в регистрации сообщили российские СМИ. Причиной стало якобы обнаружение 15% бракованных подписей.

Напомним, Надеждин рассказал, как оккупанты должны завершить войну в Украине. Политик убежден, что это не должно выглядеть как бегство врага с территории нашего государства.

Также мы писали, что Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

ЦИК
владимир путин
выборы
нарушения
Россия

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