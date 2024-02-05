Головного конкурента Путіна не допустять до виборів, — росЗМІ

Ексдепутат Держдуми Федеральних зборів РФ та кандидат на пост президента Росії. Фото: КоменрсантЪ

Головного суперника президента Росії Володимира Путіна Бориса Надєждіна вирішили не реєструвати кандидатом на пост глави держави. Причиною стало нібито виявлення 15% бракованих підписів.

Про це повідомляють російські ЗМІ в понеділок, 5 лютого.

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Робоча група російського Центрвиборчкому рекомендувала не реєструвати Надєждіна кандидатом на посаду президента РФ. Таке рішення було оголошене після того, як у підписах, зібраних його штабом, виявили 15% браку. Зазначається, що допустимий ліміт — 5%.

Остаточну позицію щодо зняття кандидатури Надєждіна з виборів мають ухвалити на засіданні Центрвиборчкому у середу, 7 лютого. Головний конкурент Путіна планує оскаржити можливу відмову в реєстрації в суді.

Як відомо, Надєждін називає себе "антивоєнним кандидатом", при тому, що його позиція та бачення закінчення війни в Україні неоднозначне. За його словами, потрібно залишити більшість тимчасово окупованих територій Росії та встановити нові кордони для України. Таке бачення практично не відрізняється від політики нинішнього російського диктатора.

Нагадаємо, Надєждін розповів, як окупанти повинні завершити війну в Україні. Політик переконаний, що це не повинно мати вигляд втечі ворога з території нашої держави.

Також ми писали, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".