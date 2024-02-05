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Главного конкурента Путина не допустят до выборов, — росСМИ

5 февраля 2024 17:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Главного конкурента Путина не допустят до выборов, — росСМИ
Экс-депутат Госдумы Федерального собрания РФ и кандидат на пост президента России. Фото: КоменрсантЪ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Главного соперника президента России Владимира Путина Бориса Надеждина решили не регистрировать кандидатом на пост главы государства. Причиной тому стало якобы выявление 15% бракованных подписей.

Об этом сообщают российские СМИ в понедельник, 5 февраля.

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Рабочая группа российского Центризбиркома рекомендовала не регистрировать Надеждина кандидатом на пост президента РФ. Такое решение было объявлено после того, как в подписях, собранных его штабом, было выявлено 15% брака. Отмечается, что допустимый лимит составляет 5%.

Окончательную позицию по снятию кандидатуры Надеждина с выборов должны принять на заседании Центризбиркома в среду, 7 февраля. Главный конкурент Путина планирует оспорить возможный отказ в регистрации в суде.

Как известно, Надеждин называет себя "антивоенным кандидатом", при том, что его позиция и видение окончания войны в Украине неоднозначно. По его словам, нужно оставить большинство временно оккупированных территорий России и установить новые границы для Украины. Такое видение практически не отличается от политики нынешнего российского диктатора.

Напомним, Надеждин рассказал, как оккупанты должны завершить войну в Украине. Политик убежден, что это не должно выглядеть как бегство врага с территории нашего государства.

Также мы писали, что Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

война
владимир путин
выборы
Россия

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