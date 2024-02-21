Мэр Скадовска рассказал, как в городе готовятся к выборам президента России

Выборы в России. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Скадовске продолжается активная пропагандистская кампания к выборам президента России. Чтобы как можно больше людей проголосовали, так называемые местные власти даже позволили делать это с украинским паспортом.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.

Подготовка к выборам в Скадовске

На сегодняшний день все, чем живет город Скадовск, — это подготовка к выборам президента России, которые состоятся уже в марте 2024 года.

"Вся их деятельность направлена на усиление пропаганды, на промывание людям мозгов, что мы выбираем какое-то светлое будущее", — рассказал Александр Яковлев.

Активная пропаганда прослеживается не только в привычных предвыборных кампаниях, но и во всех сферах жизни города.

"Это планомерная деятельность всей администрации оккупационной — то есть и полиции, и администрации, и военных — направлена на продвижение единого бренда "Единая Россия" и их кандидата. Это и в школах происходит, и в детсадах, то есть даже через детей пытаются влиять на родителей", — сообщил мэр Скадовска.

Если сравнивать с предыдущими псевдовыборами местных властей, можно сказать, что президентские будут проходить почти так же — гибридно. Часть людей будет голосовать на участках, а к другим будут приходить прямо домой.

Выборы президента России с украинским паспортом

Оккупанты выдали документ, согласно которому жителям оккупированных территорий разрешено голосовать как по российским документам, так и по украинским.

Среди перечня документов указано, что можно прийти на выборы с российскими паспортом, документом о том, что паспорт в процессе получения, украинской ID-картой или бумажным украинским паспортом.

"То есть наличие российского паспорта не является обязательным элементом для участия в голосовании", — сообщил Яковлев.

Напомним, без наличия российского паспорта на оккупированных территориях невозможно получить доступ даже к жизненно необходимым услугам, таким как медицина.