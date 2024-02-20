Влада Бердянська розповіла, як у місті готуються до виборів президента Росії

Вибори в Росії. Фото: росЗМІ

У Бердянську підготовка до так званих виборів президента Росії набирає обертів. Росіяни активно знімають відкриття виборчих дільниць для своїх ЗМІ, а насправді планують збирати голоси здебільшого по будинках людей.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Підготовка до виборів президента РФ у Бердянську

Останнім часом до Бердянська почали привозити все нових людей нібито для організації виборів. Підготовка до виборів активно триває, однак здебільшого для картинки в російських ЗМІ.

"У нас в Бердянську ці вибори намагаються проводити якомога більше для картинки і якомога менше активностей", — сказав заступник голови місцевої райради.

Окупанти анонсують відкриття точок збору голосів та агітаційних точок. Однак насправді всього цього не відбувається — їх відкривають здебільшого для фото.

"Вони самі зізнаються в тому, що вони бояться диверсій, вони бояться партизанів. Вони взагалі бояться зараз таку серйозну активність розганяти на виборах, тому що вони розуміють — там, де буде активність, там будуть вибухи, там будуть вбивати когось обовʼязково, як це було минулого разу на місцевих виборах", — пояснив Віктор Дудукалов.

Окупанти не приховують, що вибори проходитимуть у гібридному режимі — триватимуть вони кілька днів і буде можливість проголосувати прямо з дому.

"За ці дні переважна більшість всієї активності буде зовсім не на виборчих дільницях, а будуть якраз обходи по домівках, по прибудинкових територіях", — додав пан Дудукалов.

Вибори на окупованих українських територіях розпочнуться вже в лютому — раніше, ніж на материковій частині РФ.

Нагадаємо, росіяни залучать до виборів на окупованих територіях і самих окупантів, щоб збільшити кількість голосів.

Вибори президента на території Російської Федерації пройдуть 17 березня. У списку кандидатів до Путіна приєднались ще троє політиків.