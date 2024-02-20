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Влада Бердянська розповіла, як у місті готуються до виборів президента Росії

20 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Влада Бердянська розповіла, як у місті готуються до виборів президента Росії
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Бердянську підготовка до так званих виборів президента Росії набирає обертів. Росіяни активно знімають відкриття виборчих дільниць для своїх ЗМІ, а насправді планують збирати голоси здебільшого по будинках людей. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Підготовка до виборів президента РФ у Бердянську

Останнім часом до Бердянська почали привозити все нових людей нібито для організації виборів. Підготовка до виборів активно триває, однак здебільшого для картинки в російських ЗМІ.

"У нас в Бердянську ці вибори намагаються проводити якомога більше для картинки і якомога менше активностей", — сказав заступник голови місцевої райради. 

Окупанти анонсують відкриття точок збору голосів та агітаційних точок. Однак насправді всього цього не відбувається — їх відкривають здебільшого для фото. 

"Вони самі зізнаються в тому, що вони бояться диверсій, вони бояться партизанів. Вони взагалі бояться зараз таку серйозну активність розганяти на виборах, тому що вони розуміють — там, де буде активність, там будуть вибухи, там будуть вбивати когось обовʼязково, як це було минулого разу на місцевих виборах", — пояснив Віктор Дудукалов. 

Окупанти не приховують, що вибори проходитимуть у гібридному режимі — триватимуть вони кілька днів і буде можливість проголосувати прямо з дому. 

"За ці дні переважна більшість всієї активності буде зовсім не на виборчих дільницях, а будуть якраз обходи по домівках, по прибудинкових територіях", — додав пан Дудукалов. 

Вибори на окупованих українських територіях розпочнуться вже в лютому — раніше, ніж на материковій частині РФ. 

Нагадаємо, росіяни залучать до виборів на окупованих територіях і самих окупантів, щоб збільшити кількість голосів

Вибори президента на території Російської Федерації пройдуть 17 березня. У списку кандидатів до Путіна приєднались ще троє політиків

володимир путін
вибори
Бердянськ
окупація
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Росія

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