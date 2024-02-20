Власти Бердянска рассказали, как в городе готовятся к выборам президента России

Выборы в России. Фото: росСМИ

В Бердянске подготовка к так называемым выборам президента России набирает обороты. Россияне активно снимают открытие избирательных участков для своих СМИ, а на самом деле планируют собирать голоса по домам людей.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Подготовка к выборам президента РФ в Бердянске

В последнее время в Бердянск начали привозить все новых людей якобы для организации выборов. Подготовка к выборам активно идет, однако в основном для картинки в российских СМИ.

"У нас в Бердянске эти выборы пытаются проводить как можно больше для картинки и как можно меньше активностей", — сказал заместитель председателя местного райсовета.

Оккупанты анонсируют открытие точек сбора голосов и агитационных точек. Однако на самом деле всего этого не происходит — их открывают в основном для фотографий.

"Они сами признаются в том, что они боятся диверсий, они боятся партизан. Они вообще боятся сейчас такую серьезную активность разгонять на выборах, потому что они понимают — там, где будет активность, там будут взрывы, там будут убивать кого обязательно, как это было в прошлый раз на местных выборах", — пояснил Виктор Дудукалов.

Оккупанты не скрывают, что выборы будут проходить в гибридном режиме — будут длиться несколько дней и будет возможность проголосовать прямо из дома.

"За эти дни подавляющее большинство всей активности будет совсем не на избирательных участках, а будут как раз обходы по домам, по придомовым территориям", — добавил Дудукалов.

Выборы на оккупированных украинских территориях начнутся уже в феврале — раньше, чем на материковой части РФ.

Напомним, россияне привлекут к выборам на оккупированных территориях и самих оккупантов, чтобы увеличить количество голосов.

Выборы президента на территории Российской Федерации пройдут 17 марта. В списке кандидатов к Путину присоединились еще трое политиков.